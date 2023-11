„Gibt richtig Impulse“: Hoeneß lobt Stuttgarts Mittelstädt

Mehr zum Thema

Streich wünscht Ginter DFB-Rückkehr Sollte Matthias Ginter beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg weiter konstant seine Leistung abrufen, ist er für seinen Trainer Christian Streich zeitnah auch wieder ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Für ihn geht es darum, dass er bei uns gut auf dem Platz steht und richtig gute Spiele macht. Dann werden die Verantwortlichen das sehen und ihn wieder dazunehmen, sagte Streich am Donnerstag. Das wäre meine Idee, wie es laufen sollte und ich gehe davon aus, dass das auch so passiert. Dann wären wir alle glücklich - die Nationalmannschaft und wir auch.

Mitfahrer bei Autounfall nahe Pforzheim schwerst verletzt Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 im Enzkreis sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto war in der Nähe von Pforzheim aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dann mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Zwei 30 und 41 Jahre alte Mitfahrer im Wagen des Unfallverursachers erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer kam bei dem Unfall am Donnerstag mit leichten Verletzungen davon. Im anderen Auto saßen eine 44 Jahre alte Fahrerin und ein 14-jähriges Mädchen - sie wurden schwer verletzt. Lebensgefahr besteht bei ihnen laut Polizei nicht.