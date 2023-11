Gewitter, Graupel und Schneeregen in Berlin und Brandenburg

Mehr zum Thema

Hertha BSC erwartet bei Hannover 96 ein 50:50-Spiel Nach zwei Remis nacheinander will Hertha BSC den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga halten. Die Hauptstädter gastieren am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten Hannover 96. Mit einem Sieg könnten die Berliner den Rückstand auf die Niedersachsen auf zwei Punkte verkürzen. Hertha-Trainer Pal Dardai sprach vor dem Duell von einem 50:50-Spiel. Das wird ein guter Test für unsere Psyche, sagte der Ungar.

Steinmeier vergibt Verdienstkreuz an Ministerpräsidenten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am Freitag sechs amtierende und einen ehemaligen Ministerpräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Darunter ist auch der Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Die Auszeichnung erhalten außerdem Malu Dreyer (SPD/Rheinland-Pfalz), Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg), Stephan Weil (SPD/Niedersachsen), Reiner Haseloff (CDU/Sachsen-Anhalt) und Bodo Ramelow (Linke/Thüringen). Auch der ehemalige Ministerpräsident und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU/Bayern) wird mit dem Orden geehrt.