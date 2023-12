§ 1 Präambel

Die RTL Deutschland GmbH („RTL Deutschland“) bietet im Internet Gewinnspiele an. Die Teilnahme an diesen Gewinnspielen und deren Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.

§ 2 Gewinnspiel

RTL Deutschland veranstaltet im Internet ein Gewinnspiel. Dies erfolgt ggf. in Zusammenarbeit mit dem in der Gewinnspielbeschreibung auf der Website genannten Partner. Die Teilnahme richtet sich nach den nachfolgenden Bedingungen, soweit nicht in der Gewinnspielbeschreibung etwas Abweichendes geregelt ist.

Der Nutzer muss zur Teilnahme evtl. eine oder mehrere Fragen beantworten oder eine andere Aufgabe für die Teilnahme erfüllen, wie z.B. die Einsendung von Fotos, Videos, Texten, etc... Teilweise reicht eine einfache Registrierung aus. Die genauen Voraussetzungen für die Gewinnspielteilnahme sind regelmäßig in der Gewinnspielbeschreibung dargestellt.

Der/Die Gewinner werden in der Regel nach dem Zufallsprinzip aus allen, während der in der Gewinnspielbeschreibung definierten Laufzeit abgegebenen, richtigen Lösungen (soweit eine Beantwortung einer Frage erforderlich ist) - oder je nach Gewinnspielsystematik auf andere Weise gültigen Teilnahmen - ermittelt. Einsendeschluss ist regelmäßig der letzte Tag der Gewinnspiellaufzeit um 23:59 Uhr (soweit nicht in der Gewinnspielbeschreibung anders definiert). Entscheidend ist der protokollierte Eingang des Datenbank-Eintrags über das Online-Formular bei RTL Deutschland.

Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

§ 3 Teilnehmer

Teilnehmer am Gewinnspiel sind verpflichtet, sämtliche zur Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels abgefragten Angaben korrekt und wahrheitsgemäß zu machen. Werden etwaige Daten in Pflichtfeldern nicht vollständig und korrekt angegeben, kann der Teilnehmer – auch nach Ziehung als Gewinner – von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

Personen unter 18 Jahren und andere in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen benötigen zur Teilnahme am Gewinnspiel die Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/-s. Bei einzelnen Gewinnspielen sind Personen unter 18 Jahren von der Teilnahme ausgeschlossen. In diesen Fällen ist dies in der Gewinnspielbeschreibung vermerkt. Personen unter 14 Jahren sind von der Teilnahme an Gewinnspielen ausgeschlossen.

Mitarbeiter von RTL Deutschland, verbundenen Unternehmen, eines etwaigen Partners für das konkrete Gewinnspiel oder deren Ehegatten bzw. Lebenspartner sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme an Gewinnspielen ausgeschlossen.

§ 4 Ausschluss, Nichtberücksichtigung

RTL Deutschland ist berechtigt, Einsendungen, die pornographischer, sexistischer, rassistischer, nazistischer, gewaltverherrlichender oder kommerzieller Natur sind, von der Teilnahme am Gewinnspiel ausschließen.

RTL Deutschland ist berechtigt, Teilnehmer, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen diese Teilnahmebedingungen oder die Spielregeln verstoßen, von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen.

RTL Deutschland ist berechtigt, Teilnehmer bei einer Manipulation, gleich welcher Art und welchen Umfangs ohne nähere Angabe von Gründen, von der Teilnahme an Gewinnspielen auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. Insbesondere ist auch der Einsatz von technischen Hilfsmitteln, wie z.B. Skripten zur automatisierten Anmeldung und Teilnahme nicht gestattet und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel und ggf. zur Aberkennung und Rückforderung von Gewinnen.

§ 5 Gewinnverfahren

Die Ausführung der Gewinnspiele sowie die Wahl der Preise obliegt allein RTL Deutschland bzw. deren Partnern. Die Preise und Gewinne werden unter allen Teilnehmern ermittelt. RTL Deutschland sowie deren Lieferanten legen die Lieferbedingungen zur Auslieferung der Gewinne fest. Für den Fall, dass eine Auslieferung oder Durchführung der ausgelobten Preise nicht oder nur unter unvorhergesehenem Aufwand möglich sein sollte, erhalten die Gewinner einen gleichwertigen Ersatzpreis.

Je Teilnehmer und je Haushalt ist bei einem Gewinnspiel jeweils nur ein Gewinn möglich.

Die Gewinner werden von RTL Deutschland oder von deren Partnern benachrichtigt und/oder in der RTL World oder an anderer Stelle veröffentlicht. Für den Fall, dass die Auslieferung bestimmter Preise über Fachhändler abgewickelt wird, ist RTL Deutschland berechtigt, die Kontaktdaten des Gewinners dem Fachhändler mitzuteilen, damit dieser mit dem Gewinner in Kontakt treten kann.

Geldgewinne werden dem Gewinner ausschließlich auf eine von ihm zu benennende Bankverbindung überwiesen, etwaige Kosten, die insbesondere im Zusammenhang mit der Überweisung/Gutschrift auf das Konto des Gewinners, seitens der von dem Gewinner angegebenen Bank entstehen, werden nicht von RTL Deutschland erstattet. Mit der Überweisung wird RTL Deutschland von ihrer Zahlungsverpflichtung bzgl. des Geldgewinns frei. Für den Fall, dass die Angabe der Bankverbindung fehlerhaft ist oder eine Überweisung des Geldgewinns aus anderen, nicht von RTL Deutschland zu vertretenden Umständen nicht erfolgt, bestehen keine Ansprüche gegen RTL Deutschland. Die Übersendung von Barschecks o.Ä. ist nicht möglich.

Handelt es sich bei dem Gewinn um einen Sachpreis, erfolgt die Abwicklung durch RTL Deutschland oder durch einen Fachhändler oder sonstigen Dritten. Der Versand erfolgt an die von dem Gewinner angegebene Anschrift. Für den Fall, dass die von dem Gewinner angegebene Adresse unrichtig ist und/oder der Gewinn aus sonstigen Gründen nicht übergeben werden kann, die der Gewinner zu vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch.

Handelt es sich bei dem Gewinn um eine Reise, erfolgt die Abwicklung durch einen Reiseveranstalter, der den Gewinnern von RTL Deutschland bekannt gegeben wird. Der Reiseveranstalter setzt sich mit den Gewinnern bzgl. der konkreten Reisebuchung in Verbindung. Den Gewinnern ist nicht gestattet, den Reiseveranstalter direkt zu kontaktieren. Insbesondere telefonische Buchungen können nicht vorgenommen werden. Die Reise muss grundsätzlich zu dem vom Reiseveranstalter bestimmten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte die Reise nicht zu dem entsprechenden Zeitpunkt angetreten werden, verfällt der Reisegewinn. Ein Anspruch auf Kostenerstattung für die nicht angetretene Reise besteht nicht. Mit der Bestätigung der Reise durch den Gewinner unterliegt diese den Reisebedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters und/oder sonstigen Leistungsträgers. Vom Gewinner verursachte Mehraufwendungen, wie bspw. aufgrund einer vom Veranstalter auf Wunsch des Gewinners genehmigten Reiseterminänderung, hat der Gewinner selbst zu tragen. Die Reise zum bzw. Rückreise vom jeweiligen Abflugort wird vom Gewinner selbst organisiert. Sämtliche anfallenden Kosten hierfür trägt der Gewinner. Alle privaten Kosten, die während der Reise entstehen, wie bspw. Telefon, Minibar, Taxi, etc. zahlt ebenfalls der Gewinner selbst. Gleiches gilt für Gebühren und Deposits. Der Gewinner ist ferner dafür verantwortlich, bei Auslandsreisen sämtliche Einreisebedingungen zu erfüllen. Sollte ein Reiseantritt aufgrund fehlender Visa, Reispässe, etc. nicht möglich sein, erfolgt keine Barauszahlung. Umbuchungen liegen in diesem Fall im Ermessen des Reiseveranstalters.

Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Änderung oder Ergänzung des jeweiligen Gewinns.

Ansprüche auf ersatzweise Barauszahlung der Gewinne bestehen nicht, auch dann nicht, wenn bei einer Reise weniger als die maximale Anzahl an Personen an der Reise teilnehmen sollten.

Für den Fall der Angabe einer falschen oder unvollständigen Email-Adresse durch den Gewinner entfällt der Gewinnanspruch. Gleiches gilt, wenn sich der Gewinner nicht innerhalb einer von RTL Deutschland, dem Fachhändler, Reiseveranstalter oder einem sonstigen Dritten gesetzten Frist zur Annahme des Gewinns meldet und die Annahme erklärt. In diesen Fällen wird von RTL Deutschland jeweils ein Ersatzgewinner gezogen.

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Sämtliche mit dem Gewinn einhergehende Folgekosten sind vom Gewinner zu tragen.

§ 6 Beschwerden

Beschwerden von Teilnehmern werden nur bearbeitet, wenn diese schriftlich unter Angabe des Gewinnspiels erfolgen. Diese können an die folgende Adresse: RTL Deutschland GmbH, Userservice, Picassoplatz 1, Köln oder an den Userservice unmittelbar per e-mail userservices@rtl.de gesendet werden.

§ 7 Namennennung

RTL Deutschland sowie der/die Partner sind zur Veröffentlichung der Namen der Gewinner im Internet/Teletext und TV im Rahmen des Gewinnspiels berechtigt. Ein Anspruch auf die Veröffentlichung besteht nicht.

§ 8 Haftung

Mit Aushändigung der Gewinne an die jeweiligen Gewinner ist RTL Deutschland von jeglicher Verpflichtung befreit. RTL Deutschland und der Auftraggeber haften nicht für Rechts- und/oder Sachmängel der jeweiligen Gewinne.

Alle Angaben seitens RTL Deutschland, insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Gewinnernamen, etc. erfolgen ohne Gewähr.

Soweit vom Gewinner Ansprüche im Zusammenhang mit den erhaltenen Gewinnen geltend gemacht werden, sind diese, soweit rechtlich zulässig, unmittelbar gegen den Hersteller/Händler, Lieferanten, Reiseveranstalter oder sonstigen Leistungsträger zu richten. Sollten diesbezügliche Ansprüche bei RTL Deutschland entstehen, werden diese an die jeweiligen Gewinner abgetreten.

RTL Deutschland haftet grundsätzlich nicht für technische Ausfälle oder die Verfügbarkeit des Angebots, es sei denn, ihr fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Dies gilt insbesondere für technische Ausfälle im Zusammenhang mit der Übermittlung der Teilnehmerdaten bzw. der Einsendungen. Ein Anspruch auf Schadensersatz ist auf die Höhe des im betreffenden Gewinnspiel ausgelobten Hauptgewinns beschränkt.

Eine Haftung der RTL Deutschland für gemäß § 4 dieser Nutzungsbedingungen ausgeschlossene oder nicht berücksichtigte Teilnehmer besteht nicht.

§ 9 Sonstiges

Der Rechtsweg im Hinblick auf die Gewinnspiele ist ausgeschlossen.

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

RTL Deutschland behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen und die Spielregeln – im Rahmen des rechtlich Zulässigen - jederzeit zu ändern oder zu korrigieren.

§ 10 Datenschutz

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

RTL Deutschland GmbH

Picassoplatz 1

50679 Köln

datenschutz@rtl.de

Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten nur zur Abwicklung des Gewinnspiels. Je nach Gewinnspiel kann es sich hier um unterschiedliche Daten, wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Nicknamen handeln. Es kann eine Weitergabe an Auftragsverarbeiter erfolgen.

Empfänger der Daten:

Daten von Gewinnern werden – sofern im Gewinnspiel vorgesehen – zur Abwicklung an Dritte weiteregegeben, die mit der Gewinnabwicklung betraut sind, bzw. die den Preis zur Verfügung gestellt haben. Dies können – je nach Gewinnspiel - z.B. Reisebüros, Händler, Autohäuser, Veranstalter, usw. sein.

Zwecke und Rechtsgrundlage

Die personenbezogenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet.

Die Verarbeitung stützt sich auf Art. 6 I b) DSGVO.

Verpflichtung zur Angabe von Daten

Eine Teilnahme an unseren Gewinnspielen ist nicht verpflichtend, sie ist jedoch nur dann möglich, wenn vom Teilnehmer die erforderlichen Daten angegeben/übermittelt werden.

Löschung

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, die nur für das Gewinnspiel verarbeitet wurden, werden 30 Tage nach Abschluss gelöscht. Die Daten des Gewinners unterliegen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Rechte und Kontakt

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Sollten Daten über Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben Sie das Recht, deren Berichtigung zu verlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie außerdem das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Angaben zu verlangen.

Schließlich haben Sie auch das Recht, eine elektronische Kopie Ihrer Daten zu verlangen oder die Daten an einen anderen Anbieter weiterleiten zu lassen. Sie haben auch das Recht, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden und dort Beschwerde einzureichen.

Die Wahrnehmung Ihrer Rechte ist uns gegenüber für Sie entgeltfrei, außer es handelt sich um offenkundig unbegründete oder exzessive Anträge.

Kontakt

RTL Deutschland GmbH

Picassoplatz 1

50679 Köln

datenschutz@rtl.de

Gerne können Sie sich auch direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

Picassoplatz 1

50679 Köln

datenschutzbeauftragter@rtl.de

Im Übrigen können die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Website oder Plattform Anwendung, auf der das Gewinnspiel veranstaltet wird.

Köln, 01.12.2023