Gewerkschafter und Unternehmen fordern Industriestrompreis

Kellner: Regierung muss über Brückenstrompreis entscheiden Bundeswirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) hat erneut die Notwendigkeit eines Brückenstrompreises betont. Wir wollen, dass in Deutschland, in Sachsen-Anhalt eine starke Grundstoffindustrie bleibt, sagte Kellner am Dienstag in Berlin nach Beratungen mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Deshalb wolle man der Industrie gemeinsam unter die Arme greifen. Er nehme aus den Gesprächen den Arbeitsauftrag mit, dass die Bundesregierung hier zu einer Entscheidung kommen müsse, so Kellner.

58-Jährige bei Dessau-Roßlau von Zug erfasst Eine 58-Jährige ist bei Dessau-Roßlau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Vorfall am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr kam, ist nach Angaben der Polizei vom Abend noch unklar. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Die Bahnstrecke in der Nähe des Ortsteils Haideburg war den Angaben nach bis etwa 13.00 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.