Gewerkschaften weiten Warnstreiks an Hochschulen aus

Die Gewerkschaften Verdi und GEW weiten ihre Warnstreiks an Thüringer Hochschulen aus. Für den Montag seien Beschäftigte der Friedrich-Schiller-Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, des Studierendenwerks Thüringen in Jena sowie der Universität Erfurt und der Fachholschule Erfurt zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilten die Gewerkschaften mit. Zu einer Demonstration in Jena werden laut Verdi 500 Menschen erwartet.

Die Warnstreiks fallen mit einem deutschlandweiten Aktionstag an Hochschulen zusammen, an dem sich Unis in mehr als 50 Städten beteiligen. Gefordert werden deutliche Gehaltserhöhungen für die Beschäftigten und ein Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte. Diese seien die ganze Woche über zum Ausstand aufgerufen, hieß es von Verdi. An den betroffenen Hochschulen könne es zum Ausfall von Lehrveranstaltungen kommen. Außerdem gebe es Einschränkungen beim Betrieb von Cafeterien und Bibliotheken.