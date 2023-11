Gewerkschaften setzen Streiks im öffentlichen Dienst fort

Mehr zum Thema

Stadt hat 3,8 Milliarden Euro Überbrückungshilfen ausgezahlt Hamburg hat insgesamt 3,8 Milliarden Euro an Corona-Überbrückungshilfen ausgezahlt. Das teilte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Wie viele Unternehmen in welchem Umfang Hilfen zurückzahlen müssen, ist offen. Die Unternehmen müssen immer dann anteilig oder vollständig die gewährte Hilfe zurückzahlen, wenn die entsprechenden Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wurden, so die Behörde. Das gelte vor allem dann, wenn sich die bei Antragstellung prognostizierten Umsätze und Kosten nicht realisieren ließen. Da sich die Schlussabrechnungen bundesweit noch in Bearbeitung befinden, liegen zur Gesamthöhe der Rückzahlungen noch keine Angaben vor.

Ritter tritt als Bürgermeister von St. Peter-Ording zurück St. Peter-Ordings Bürgermeister Jürgen Ritter gibt sein Amt zum 1. März 2024 auf. Er begründete seine Entscheidung in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montagabend unter anderem mit fehlendem Vertrauen in seine Arbeit, wie er am Dienstag mitteilte. Er werde stattdessen künftig beim Wiederaufbau in seiner Heimat im rheinland-pfälzischen Ahrtal, das im Juli 2021 von einem Hochwasser getroffen worden war, als Projektentwickler und -betreuer helfen.