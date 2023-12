Gewerkschaft warnt vor Überlastung der Polizei in Bremen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft Bremen warnt vor einer Überlastung der Polizei im Bundesland. Der Gesundheitszustand vieler Polizistinnen und Polizisten sei kritisch, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft von Montag. Viele Beamten arbeiteten seit Jahren an der Grenze der Belastung. Wir erwarten, dass die politisch Verantwortlichen von SPD, Grünen und Die Linke endlich handeln und ernsthaft Konzepte für eine Entlastung entwickeln, so der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bernard Soika.