Gewerkschaft: Warnstreiks im Einzelhandel in Hamburg

Mehr zum Thema

Vollsperrung auf der Autobahn 7 bis Montagmorgen Noch bis Montagmorgen (05.00 Uhr) ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark komplett gesperrt. Das schließt auch den Elbtunnel ein. Zum Berufsverkehr soll die Fahrbahn laut der Autobahn GmbH Nord wieder in beide Richtungen freigegeben werden. Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen zum Ausbau der A7. Dazu zählen auch Arbeiten am künftigen Lärmschutztunnel in Altona. Nach der Aufhebung der Sperrung soll der Verkehr jeweils dreispurig in beide Richtungen laufen.

Warnstreik an Hamburger Hochschulen geplant Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hochschulen in Hamburg für Montag zu einem Warnstreik aufgerufen. Am selben Tag findet unter dem Motto Schluss mit prekärer Wissenschaft! ein bundesweiter Hochschulaktionstag statt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Dazu rufe ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen in mehr als 50 Städten auf, das sich für ein Ende der prekären Arbeits- und Studienbedingungen einsetze.