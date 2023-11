Gewerkschaft: Warnstreiks an Schulen und Hochschulen

Mehr zum Thema

Pantomime Theater Festival mit Künstlern aus sechs Ländern Die Kunst ohne Worte wird in allen Sprachen verstanden: Pantomime. Das Pantomime Theater Festival in Dresden präsentiert bei seiner 38. Ausgabe in der kommenden Woche Künstler und Ensembles aus Mexiko, Estland, Portugal, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, sind vom 8. bis 12. November sieben Vorstellungen im Theaterhaus Rudi geplant. Dabei soll das ganze Spektrum an modernem Bewegungstheater eine Rolle spielen: klassische Pantomime genauso wie Tanz, Maskenspiel und Artistik.