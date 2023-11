Gewerkschaft ruft zu „Streiktag Bildung“ auf

Mehr zum Thema

Spitzen der Koalition beraten über Landesfinanzen Die Spitzen der schwarz-rot-gelben Koalition in Sachsen-Anhalt kommen heute zu einer Sondersitzung in Magdeburg zusammen. Hintergrund der Beratungen des Koalitionsausschusses sind die Auswirkungen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts. Man prüfe aktuell, welche Konsequenzen sich aus dem Urteil ergeben und wie damit umzugehen ist, teilte das Finanzministerium in der vergangenen Woche mit.