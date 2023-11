Gewerkschaft EVG für Bodycams in Zügen - Kampagne gestartet

Mehr zum Thema

Einbruch bei Seniorin: Neffe tot in seiner Wohnung gefunden Nach einem Einbruch bei einer 86-Jährigen in Berlin-Marzahn ist der Neffe der Frau tot in seiner Wohnung im selben Haus aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 63-Jährige getötet wurde. Darauf deute die Auffindesituation des Toten hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die eingeschaltete Mordkommission durch die Obduktion der Leiche, die nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag erfolgen sollte.

82-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Heiligensee von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montagnachmittag auf der Heiligenseestraße mit einer schweren Kopfverletzung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 64-jährige Autofahrerin erlitt demnach einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann vom Radweg auf die Straße gefahren sein, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Die Autofahrerin habe nicht rechtzeitig bremsen können und es kam zum Zusammenstoß.