Gewaltsamer Tod eines Mannes: Prozessbeginn am 7. November

Zu wenige Kita-Plätze in Bayern: Elf Prozent unversorgt Trotz des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz kommen einer Studie zufolge in Bayern fast elf Prozent der Kinder unter drei Jahren nicht wie gewünscht in einer Krippe oder bei Tageseltern unter. Obwohl das Problem seit vielen Jahren bekannt ist und Eltern seit nunmehr zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, ist die Situation nach wie vor prekär, bilanzierte Studienautor Wido Geis-Thöne vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln am Freitag.