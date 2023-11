Gewalt und Terror: Gentges will auch nach Syrien abschieben

Mehr zum Thema

Forderungen für Reform der Hilfsfrist im Rettungsdienst Die Hilfsorganisationen des Rettungsdienstes in Baden-Württemberg fordern eine Abkehr von starren Regeln bei der Hilfsfrist. Bei der Neuregelung des Rettungsdienstgesetzes dürften keine starren Fristen mehr zur Vorgabe gemacht werden, betonten Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der Malteser und der Johanniter am Freitag in Stuttgart. Ziel ist es, den Rettungsdienst auf die medizinischen Notfälle zu konzentrieren, damit wir dort schnell sind und auch noch schneller werden als bisher, sagte Klaus Weber, Regionalgeschäftsführer der Malteser.