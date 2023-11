Gewalt am Bahnhof: Mann beißt Polizisten

Mehr zum Thema

Rund 700 Beschäftigte bei Warnstreik am Uniklinikum Kiel Rund 700 Beschäftigte haben laut Gewerkschaft Verdi in Kiel an einem Warnstreik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) teilgenommen. Wir haben nicht mit so viel Beteiligung gerechnet, sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmittag. Vor der dritten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder am 7. Dezember will die Gewerkschaft mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.