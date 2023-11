Gewalt am Bahnhof: Mann beißt Polizist

In Neumünster hat ein scheinbar hilfloser 22-jähriger Mann Bundespolizisten am Bahnhof angegriffen, die ihm helfen wollte. Passanten hatten die Beamten am Donnerstagabend auf eine blutende, torkelnde Person am Zentralen Omnibusbahnhof hingewiesen, wie die Bundespolizei Flensburg am Freitag mitteilte. Der Mann soll zuvor gegen einen Betonpoller gefallen sein und sich dabei verletzt haben. Als die Polizisten den Mann ansprachen, reagierte er nach Angaben des Sprechers überraschend aggressiv, schubste eine Beamtin und biss einen Polizisten.

Erst mit Unterstützung einer weiteren Streife konnten die Beamten den Betrunkenen zur Wache bringen. Der Mann beleidigte, spuckte und randalierte demnach dort weiter. Er trug eine geringe Menge Drogen bei sich. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.