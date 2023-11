GEW ruft Lehrkräfte in Bremen zum Warnstreik auf

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) alle Tarifbeschäftigten an Bremer Schulen zum Warnstreik auf. Im Anschluss an eine Personalversammlung am Mittwoch sei ab 14.00 Uhr eine Aktion unter dem Motto Profis brauchen mehr! geplant, wie die GEW am Montag mitteilte. Für Donnerstag ruft die GEW zu einem ganztägigen Warnstreik auf. So will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben die Forderungen in der laufenden Tarifverhandlung bekräftigen.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte in der zweiten Verhandlungsrunde deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für zu hoch hält. Die GEW argumentiert, steigen die Einkommen nicht, werde der Arbeitsplatz Schule noch unattraktiver. Die Länder bekommen schon lange nicht mehr alle notwendigen Stellen an den Schulen besetzt, sagte die frühere GEW-Landessprecherin Barbara Schüll.