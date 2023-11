GEW ruft Lehrkräfte am Mittwoch zum Warnstreik auf

Mehr zum Thema

Bildungsstätte: Neuer Name für Kita „Anne Frank“ wäre fatal Die geplante Namensänderung einer Kita Anne Frank in Sachsen-Anhalt wäre nach Einschätzung der Bildungsstätte Anne Frank ein fatales Signal. Dies gelte gerade angesichts des wachsenden Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft, erklärte Direktorin Deborah Schnabel am Montag in Frankfurt. Die Umbenennung trüge zu einer Unsichtbarmachung von jüdischem Leben und jüdischen Opfergeschichten bei, den Grundlagen unserer Erinnerungskultur.