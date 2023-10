GEW ruft erneut zu dreitägigem Warnstreik an Schulen auf

Mehr zum Thema

Bundestag, Bellevue und Kanzleramt hissen israelische Flagge Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist am Berliner Reichstagsgebäude die israelische Flagge gehisst worden. Damit sollte Solidarität mit dem angegriffenen Staat ausgedrückt werden, wie ein Sprecher des Bundestages sagte. Seinen Angaben zufolge sollte die blau-weiße Israel-Flagge ab mittags auch am Sitz des Bundespräsidenten, dem Schloss Bellevue, und dem Kanzleramt wehen. Am Samstagabend war bereits das Brandenburger Tor mit der israelischen Flagge angestrahlt worden.

15 Grad und Sonne-Wolken-Mix in Berlin und Brandenburg Der Sonntag wird heiter bis wolkig in Berlin und Brandenburg. Im südlichen Brandenburg kann es bis zum Vormittag noch gelegentlich regnen, wird dann aber freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad. Ab dem Nachmittag wird es zunehmend bewölkter.