Getränkemarkt in Dirmstein steht in Flammen

25-Jährige missachtet Vorfahrt: Schwangere schwer verletzt Eine 25 Jahre alte Autofahrerin hat auf einer Landstraße bei Görgeshausen die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Wagen eines 32-Jährigen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstagabend seien die 25-Jährige leicht und ihre schwangere 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Auch der 32 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

Astronaut Maurer: Mond-Trainingsanlage steht im Mai 2024 Astronaut Matthias Maurer hofft darauf, eines Tages zum Mond fliegen zu können. Doch vorher kommt die Mondlandschaft quasi zu ihm: In einer Mond-Trainingshalle, deren Bau nun begonnen hat.