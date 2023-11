Getränkehersteller ruft Iso-Getränk zurück

Mehr zum Thema

Rund 450 Aussteller bei Freizeitmesse Touristik & Caravaning Die Freizeitmesse Touristik & Caravaning (TC) Leipzig wächst weiter rasant. Rund 450 Aussteller aus dem Camping- und Tourismusbereich bedeuteten ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr (360), sagte Alexander Ege, Direktor Messen und Events bei der Messe Stuttgart, am Montag. Die Schwaben veranstalten seit 2018 die Leipziger TC. Die Touristik & Caravaning öffnet von Mittwoch bis Sonntag ihre Tore.

