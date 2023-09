Getöteter Sechsjähriger - Pegel erleichtert über Festnahme

Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, Christian Pegel, hat sich betroffen gezeigt vom jungen Alter des 14-jährigen Tatverdächtigen, der in Pragsdorf bei Neubrandenburg einen Sechsjährigen getötet haben soll. Das junge Alter des Tatverdächtigen erschrickt mich persönlich sehr, wurde der SPD-Politiker am Dienstag in einer Mitteilung zitiert.

Gleichzeitig sei er erleichtert, dass den Ermittlerinnen und Ermittlern mit der Festnahme am Dienstag ein wichtiger Fortschritt gelungen sei, auch wenn dieses Ergebnis leider nichts mehr an dem gewaltsamen und brutalen Tod des Sechsjährigen ändern kann.

Der deutsche 14-Jährige war am Dienstag festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Er war laut Polizei der letzte Mensch gewesen, der das Opfer am 14. September lebend am Bolzplatz in Pragsdorf gesehen hatte. Er habe sich bei Befragungen in Widersprüche verstrickt. Hinzu kommen laut Polizei DNA-Spuren, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem 14-Jährigen zugeordnet werden können. Das Motiv war noch unklar.

Die Eltern, Angehörigen und Freunden des Jungen haben nun ein wenig Gewissheit, wurde Pegel zitiert. Diese kann dennoch sicherlich nicht den Schmerz, den diese schreckliche Tat hinterlässt, verringern. Ihnen gelte weiterhin Pegels tiefes Mitgefühl in diesen schwersten Stunden der Trauer.