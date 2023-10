Getöteter 16-Jähriger: Angeklagter fühlte sich bedroht

Mehr zum Thema

Israel-Flagge in Bremerhaven vermutlich gestohlen Eine Israel-Flagge ist in Bremerhaven vermutlich gestohlen worden. Die Fahne hing an einem Flaggenmast vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht zu Dienstag verschwand die Flagge.