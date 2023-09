Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich!

Nachdem die vermisste Marie Sophie am Donnerstagabend tot an einem Feldrand bei Bad Emstal (Hessen) gefunden wurde, steht der Ort unter Schock. An der Schule der 14-Jährigen ist an einer Mauer ein Trauerort mit Kerzen und Blumen eingerichtet. Das tragische Schicksal von Marie Sophie berührt hier Schüler, Lehrer, Eltern und Anwohner.