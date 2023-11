Gesunkener Frachter soll bis Jahresende gehoben werden

Mehr zum Thema

Behrens sieht in Hamas-Verbot wichtigen Schritt Die Verbote der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und des pro-palästinensisches Netzwerks Samidoun sind nach Einschätzung von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens ein wichtiger Schritt, um die öffentliche Sicherheit zu stärken. Es sichere zudem das friedliche Zusammenleben in Deutschland, sagte die SPD-Politikerin in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.

Stader LNG-Terminal an Land darf gebaut werden Das für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Stade geplante Terminal an Land darf gebaut und betrieben werden. Eine entsprechende Genehmigung erteilte das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, wie aus einer Mitteilung des niedersächsischen Energieministeriums vom Donnerstag hervorgeht. Das Konsortium Hanseatic Energy Hub mit Sitz in Hamburg plant den Angaben zufolge, das Terminal 2027 in Betrieb zu nehmen.