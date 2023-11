Gesunkene Kutter in Rostock: Hebung könnte dauern

Mehr zum Thema

Verdi ruft zu Warnstreiks an Unikliniken im Norden auf In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind Warnstreiks geplant. Wer am Freitag Termine an einer Uniklinik hat, sollte sich vorab informieren.

Bäckereien starten Aktionswoche gegen häusliche Gewalt Bäckereien in Mecklenburg-Vorpommern haben ihre jährliche Aktionswoche gegen häusliche Gewalt begonnen. Rund 70.000 Brötchentüten mit der Aufschrift Gewalt kommt nicht in die Tüte sollen an Kunden verteilt werden, wie das Justizministerium in Schwerin mitteilte. Es organisiert die Aktion gemeinsam mit dem Landesinnungsverband der Bäcker und Konditoren. Besonders wichtig sei dabei die Information zum Hilfetelefon für Betroffene von häuslicher Gewalt unter der Nummer 08000 116 016 (www.hilfetelefon.de).