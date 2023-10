Gesundheitsminister rechnet nicht mit Verboten wegen Corona

Mehr zum Thema

Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen Eine Mischung aus freundlichem und trübem Wetter erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Donnerstag. Wolken, Regen und trockene Abschnitte wechseln sich im Tagesverlauf ab, wie der Deutsche Wettedienst (DWD) mitteilte. Dazu werden Höchsttemperaturen um 17 Grad erreicht. An der See ist anfangs mit stärkerem Wind zu rechnen, der zum Abend jedoch wieder abflaut. In der Nacht zum Freitag soll es zunächst im Binnenland regnen, später bleibt es nur noch an der Nordsee regnerisch. Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu 7 Grad, auf den Inseln bleibt es mit 14 Grad milder.