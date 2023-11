Gesundheitsamt: Abkochgebot in Eberbach bleibt bestehen

Das am Mittwoch ausgerufene Abkochgebot für das Trinkwassernetz in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis wird aufrechterhalten. Es seien am Vortag bereits neue Proben genommen worden, die Auswertung dauere in der Regel 48 Stunden, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mit. Bei Trinkwasseruntersuchungen waren zuvor sogenannte Coliforme Keime festgestellt worden.

Informationen des Umweltbundesamts zufolge sind derartige Keime vor allem für gesundheitlich vorbelastete Menschen gefährlich. Sie können demnach unter anderem Wundinfektionen, Lungenentzündungen und Septikämien auslösen. Häufig seien sie zudem resistent auf Antibiotika. In Eberbach hat es den bisherigen Angaben nach bislang jedoch keine Erkrankungsfälle im Zusammenhang mit den Keimen gegeben.

Das Abkochgebot gilt für die Stadt Eberbach selbst sowie für die Ortsteile Lindach, Friedrichsdorf, Gaimühle, sowie teilweise Pleutersbach und Rockenau. Zudem wurde eine vorbeugende Chlorierung eingeleitet.

Laut dem Gesundheitsamt gilt das Abkochgebot solange, bis im gesamten betroffenen Leitungsnetz eine Chlor-Konzentration von mindestens 0,1 Milligramm pro Liter nachgewiesen werden kann. Die Behörden wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit Chlor desinfiziertes Wasser nicht für Aquarien geeignet ist.