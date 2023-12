Gesundheitliche Probleme? Frau fährt gegen Baum

Mehr zum Thema

Umweltministerium sucht beliebte Routen für Spaziergänge Das Umweltministerium ist auf der Suche nach beliebten Routen für Spaziergänge. Zwischen April und Juni nächsten Jahres seien Sächsinnen und Sachsen zu den sogenannten Frühlingsspaziergängen eingeladen, erklärte das Ministerium am Sonntag in Dresden.