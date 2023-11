Es gibt viele Gründe, auf raffinierten Zucker zu verzichten. „Zucker liefert keinerlei Nährstoffe – weder Mineralstoffe noch Vitamine. Nur leere Kalorien“, weiß RTL-Ernährungsexpertin Nora Rieder. „Dazu gewöhnt sich der Körper schnell an den süßen Geschmack und verlangt immer mehr. Der Zucker lässt den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Genauso schnell fällt er aber auch wieder ab. So kommen wir von einer Heißhungerphase in die nächste.“ Schlimmstenfalls kann Diabetes Typ II entstehen. „Zucker begünstigt aber auch Übergewicht und Fettstoffwechselstörungen“, ergänzt Rieder. „Die meisten denken bei Zucker an Karies, aber zu viel Zucker wird auch als Fett gespeichert und kann zu einer Fettleber führen.“ Auch Alterungsprozesse kann Zucker ein Stück weit beschleunigen.

Wer dauerhaft zuckerfrei schlemmt und sich gesund ernährt, hat weniger Karies, eine reinere Haut, eine bessere Infektabwehr und in der Regel auch weniger Speck auf den Hüften. Die Expertin empfiehlt, lieber auf komplexe Kohlenhydrate zu setzen. Also insgesamt weniger Zucker und stattdessen gern Vollkornreis oder -mehl zu nutzen. Die Vollkorn-Alternativen sind gesünder als weißer Reis und Weißmehl, die im Körper auch zu Zucker verstoffwechselt werden.