Gestürzte Bäume und Unfälle: Aufruf zu vorsichtigem Fahren

Umgestürzte Bäume, Glätte und Schnee: Die Polizei in Rheinland-Pfalz ruft Autofahrer nach dem Wintereinbruch zu vorsichtigem Fahren auf. Langsamer und mit Sicherheitsabstand unterwegs zu sein, könne wetterbedingte Unfälle und die Gefährdung anderer verhindern, erklärte unter anderem die Polizei in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) am Dienstagmorgen. Auch eine wetterangepasste Bereifung der Fahrzeuge ist nun mehr als notwendig und führt bei Nichtbeachtung zu empfindlichen Bußgeldern, hieß es in der Mitteilung.

Der Westerwaldkreis hatte in der Nacht dazu aufgerufen, Autofahrten generell zu meiden. Viele Straßen hätten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden müssen und könnten erst bei Tageslicht freigeräumt werden. Waldgebiete sollten gemieden werden und Autofahrer sollten vorsichtig sein, hieß es.

In dem Landkreis war am Montag eine 54-jährige Fahrerin ums Leben gekommen, als vermutlich witterungsbedingt zwei Autos ineinander prallten. Der 69-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In mehreren Polizeipräsidien kam es zu wetterbedingten Unfällen oder Einschränkungen des Straßenverkehrs. Besonders betroffen waren alle Gebiete in höheren Lagen.