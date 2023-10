Geständnisse in Prozess zu Allgäuer Tierschutzskandal

Mehr zum Thema

Polizei rekonstruiert Gesicht von Leiche aus Fluss Die Polizei hat ein Foto des rekonstruierten Gesichts des Mannes veröffentlicht, der aus dem Fluss Obere Argen in Wangen (Kreis Ravensburg) geborgen worden ist. Der Unbekannte wurde auch nach mehr als zwei Wochen noch nicht identifiziert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Deshalb stellten die Beamten ein Foto samt Beschreibung von Körper und Kleidung des Mannes in das Fahndungsportal des Landeskriminalamts.

Keine Zeugen-Hinweise für Angriff auf Chrupalla Nach dem Vorfall um AfD-Chef Tino Chrupalla mit anschließendem Krankenhaus-Aufenthalt gibt es laut Staatsanwaltschaft weiter keine Zeugen-Aussagen, die auf einen Angriff hindeuten. Für Angaben in einem vorläufigen Arztbrief des Krankenhauses, denen zufolge Chrupalla beim Selfies schießen in einer Menschenmenge mit einer Spritze in den rechten Oberarm gestochen worden sei, gebe es in den bisher aufgenommenen Zeugenaussagen, darunter die Zeugenaussage von Herrn Chrupalla und seiner Personenschützer, keine Grundlage, teilte die Ermittlungsbehörde am Freitag mit.