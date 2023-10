Gesprengter Geldautomat löst Brand aus: Täter auf der Flucht

Unbekannte Täter haben in Riedlingen (Landkreis Biberach) einen Geldautomaten gesprengt und dabei einen Brand ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers meldete eine Anwohnerin die Explosion am frühen Sonntagmorgen. Demnach habe sich der Geldautomat in einer Art Bürocontainer befunden, dessen Innenraum kurzzeitig gebrannt habe. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.