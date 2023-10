Doch nicht nur auf unser Geschmacksempfinden wirken sich Süßstoffe aus. Auch unsere Darmflora, das sogenannte Mikrobiom, können sie bei regelmäßiger Aufnahme verändern. Und das ist deswegen von zentraler Bedeutung, weil die Darmbakterien maßgeblichen Einfluss auf unser Gewicht haben.

Denn Darmbakterien sind zentral für die Energiegewinnung aus der Nahrung. Während eine ballaststoffreiche Ernährung die schlecht verwertenden Bakterien fördert, sorgt eine Aufnahme vieler hochverarbeiteten Nahrungsmittel dafür, dass sich das Gewicht zugunsten der dick machenden Bakterien verschieben. In einer Studie der University of Southern California zeigte sich außerdem, dass der Süßstoff Sucralose vor allem bei Frauen den Appetit anregt, was ebenfalls Übergewicht begünstigen kann.

Auch wenn Süßstoffe kurzfristig als Zuckerersatz tatsächlich beim Abnehmen helfen können, sprechen andere Wirkungen deutlich gegen einen regelmäßigen Konsum über lange Zeit. In zahlreichen Studien konnte in den letzten Jahren nachgewiesen werden, dass der langfristige Konsum künstlicher Süßstoffe bei Erwachsenen unter anderem mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht.

