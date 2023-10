Geschätzter Schaden nach Brand in Vereinsheim 150.000 Euro

Mehr zum Thema

Tulovic bei Comeback in Motorrad-WM ohne Punkte Lukas Tulovic hat bei seinem Comeback in der Motorrad-Weltmeisterschaft eine Platzierung in den Punkten verpasst. Der Moto2-Pilot aus Eberbach belegte am Sonntag beim Grand Prix von Indonesien den 22. Rang. Beim Sieg von Pedro Acosta hatte Tulovic in der ersten Kurve Pech. Zwei vor ihm fahrende Konkurrenten stürzten. Der 23-Jährige ging zwar nicht zu Boden, musste aber in die Auslaufzone ausweichen und büßte dadurch Zeit und Positionen ein. Erst im September hatte sich Tulovic, der für 2024 noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet hat, bei einem Unfall das Schlüsselbein gebrochen.