Geschäftslage im Nord-Handwerk ist weiter recht gut

Deutscher Schulpreis: Hamburger Berufsschule auf Platz zwei Gut 2300 Jugendliche, 90 Lehrkräfte und jetzt auch einen Preis. Die Berufliche Schule ITECH in Hamburg-Wilhelmsburg hat beim Deutschen Schulpreis den zweiten Platz erreicht. Eine Fachrichtung hat es den Schülerinnen und Schülern dort besonders angetan.

Zwei deutsche Teams schaffen den Achtelfinal-Einzug Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen bei der Beach-WM ebenso im Achtelfinale wie Svenja Müller und Cinja Tillmann. Ludwig/Lippmann und Ittlinger/Borger scheiden dagegen in Mexiko aus.