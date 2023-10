Geschäftsführerin weist im Lunapharm-Prozess Vorwürfe zurück

Mehr zum Thema

Staatstheater Cottbus plant Solidaritätskonzert für Israel Das Staatstheater in Cottbus plant für den 31. Oktober ein Solidaritätskonzert für die Opfer des Hamas-Angriffes auf Israel. Wir wollen die ohrenbetäubende Stille durchbrechen, in die wir angesichts des Terrors und seiner Folgen zu verfallen drohen, hieß es auf der Internetseite des Theaters. Wir stehen an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland gegen jede Form von Antisemitismus.