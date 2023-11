Gerüstbau am Brandenburger Tor wegen Reinigung

Mehr zum Thema

Europäischer Filmpreis: Sandra Hüller nominiert Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist gleich zwei Mal als beste Darstellerin für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Die 45-Jährige ist für ihre Rollen in Anatomie eines Falls und in The Zone of Interest vorgeschlagen, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag bekanntgab. Zu ihren Konkurrentinnen zählen unter anderem Leonie Benesch aus dem deutschen Drama Das Lehrerzimmer und die finnische Schauspielerin Alma Pöysti (Fallende Blätter).