Geruchsbelästigung durch Leck in Raffinerie in Hemmingstedt

Zwei Unfälle mit Verletzten auf A1 - Stau zum Berufsverkehr Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1 in Hamburg sind am Freitagmorgen insgesamt drei Menschen verletzt worden. Sie kamen nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An der Anschlussstelle Öjendorf in Fahrtrichtung Süden war aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten während des frühen Berufsverkehrs mit Staus zu rechnen. Die Autos wurden ab der Anschlussstelle Billstedt umgeleitet.