Seitdem der Strafgefangene in Germersheim entkommen ist, hat das 21.000-Einwohner-Städtchen Angst um seine Sicherheit. Wie es soweit kommen konnte, ist auch vier Tage nach der aufsehenerregenden Flucht nicht geklärt. Doch in einer Pressemitteilung gibt das Polizeipräsidium Pforzheim inzwischen neue Details preis: Der Mörder ist Montag an dem See, um seine Ehefrau mit den zwei gemeinsamen Kindern zu treffen. Dabei kann er die angelegte elektronische Fußfessel lösen und in ein angrenzendes Waldstück flüchten. Dann verliert sich seine Spur. Immerhin: „Eine höhere zweistellige Anzahl“ an Hinweisen aus der Bevölkerung sei bis zum Donnerstag eingegangen, teilt ein Polizei-Sprecher am Freitagmorgen mit.

Lese-Tipp: Verurteilter Mörder auf der Flucht – Anwohner haben Angst um ihre Kinder

Währendessen erklärt sich Thomas Weber, der Leiter des Gefängnisse in Bruchsal, zum für ihn und seine JVA peinlichen Zwischenfall. Der beaufsichtigte Spaziergang am See des Mörders sei kein Freigang, sondern vielmehr eine „vollzugsöffnende Maßnahme“ gewesen. Das berichtet der SWR am Donnerstag. Ob Freigang oder nicht: Der Häftling scheint nun auf und davon zu sein.