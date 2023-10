Gericht will über Schilder entscheiden

Mehr zum Thema

Mirow und Capece bleiben Landessprecher der Südwest-Linken Sahra Mirow (39) und Elwis Capece (58) bleiben an der Spitze der Linkspartei in Baden-Württemberg. Beim Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) bestätigten die Delegierten am Wochenende die beiden Landessprecher im Amt, wie eine Parteisprecherin am Sonntag mitteilte.