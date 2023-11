Gericht verhandelt Klagen wegen Corona-Impfschäden

Mehr zum Thema

Rücktrittsforderung: Staatssekretärin Raab im Ausschuss Die in die Kritik geratene Staatssekretärin Heike Raab wird sich heute nach ihrem kritischen Brief über Berichterstattung des SWR im Medienausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages äußern. Am Mittwoch hatte die oppositionelle CDU-Fraktion Rücktrittsforderungen gegen die SPD-Politikerin erhoben, die eine der wichtigsten Medienpolitikerinnen in Deutschland ist.

Präsentation von Maßnahmen gegen Geldautomaten-Sprengungen Innenminister Michael Ebling (SPD) will heute zusammen mit dem Sparkassenverband und dem Landeskriminalamt (LKA) Maßnahmen im Kampf gegen die zunehmenden Sprengungen von Geldautomaten präsentieren. Bei dem Treffen in Worms soll dazu auch ein Einfärbesystem gezeigt werden, mit dem die mögliche Beute für Täter unbrauchbar gemacht wird. Dieses System gilt als wichtige präventive Maßnahme zum Verhindern der Straftaten. Das LKA wird in Worms auch aktuelle Zahlen zu den Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz vorlegen.