Gericht: Verbot von Pro-Palästina-Demos rechtswidrig

„Monitor-Team“ beim Thüringer AfD-Parteitag eingetroffen Das Team des ARD-Politik-Magazins Monitor ist beim Landesparteitag der Thüringer AfD in Pfiffelbach eingetroffen. Das Landgericht Erfurt entschied am Freitag, dass eine einstweilige Verfügung, die den Journalistinnen und Journalisten Zugang zum Parteitag verschaffen sollte, aufrechterhalten wird. Die AfD hatte den Journalisten zunächst den Zugang verwehrt, dagegen ging der für das Magazin zuständige öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) vor.