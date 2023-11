Gericht sieht Klagen wegen Corona-Impfschäden skeptisch

Mehr zum Thema

Pegelstände am Mittelrhein steigen weiter an Die Pegelstände am Mittelrhein werden in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter ansteigen. Am Mittelrhein steigen die Wasserstände, verstärkt durch das Moselhochwasser, derzeit stark an, teilte die Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.