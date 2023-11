Mehr zum Thema

Großrazzia gegen Schleuser in zwei Bundesländern Bei einer Großrazzia gegen Schleuserkriminalität im Großraum Hannover und in Berlin hat die Bundespolizei zwei Verdächtige festgenommen. Dabei sei ein EU-Haftbefehl vollstreckt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag. Die Razzia mit rund 260 Einsatzkräften begann am frühen Morgen, neben Hannover und Berlin waren zeitgleich Celle, Garbsen, Hemmingen, Lehrte und Neustadt am Rübenberge betroffen. Im Visier der Ermittler ist den Angaben zufolge eine irakische Tätergruppe, die Menschen in Kleintransportern eingepfercht über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland bringt.