Gericht: Keine Heilpraktikererlaubnis für Chiropraktiker

Mehr zum Thema

Antrag auf dauerhafte Gastronomie-Steuersenkung gescheitert Die Staatsregierung ist im Bundesrat mit einem Vorstoß gescheitert, die zum Jahresende auslaufende niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft beizubehalten. Ein entsprechender Entschließungsantrag, der den niedrigeren Steuersatz von 7 Prozent für Speisen auch auf Getränke ausweiten wollte, fand in der Länderkammer am Freitag keine Mehrheit.

Mann verbrennt unter Brücke: Polizei geht von Verbrechen aus Passanten machen am Englischen Garten in München eine grausame Entdeckung: Ein Mensch brennt unter einer Fußgängerbrücke. Der Mann ist tot - und die Mordkommission ermittelt.