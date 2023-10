Gericht bestätigt Verbot von palästinensischer Demonstration

Mehr zum Thema

Trotz Demo-Verbot Menschenansammlungen in Neukölln Trotz des Verbots zweier Demonstrationen von palästinensischen Unterstützern haben sich in Berlin-Neukölln etliche Menschen versammelt. Die Polizei schritt ab Mittwochnachmittag immer wieder ein, um Ansammlungen zu vermeiden. Am frühen Abend teilte sie auf der Internetplattform X (vormals Twitter) mit, dass sich vor allem im Bereich Hermannplatz und Sonnenallee trotz des Verbotes viele Menschen versammelt hätten. Unsere Einsatzkräfte nehmen nun die Personalien der Personen auf, hieß es. Ein Polizeisprecher erklärte, es habe ein paar Freiheitsentziehungen gegeben. Zur Anzahl konnte er zunächst keine Angaben machen.

Ministerium sagt Reise nach Israel ab Nach dem Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel hat das brandenburgische Wirtschaftsministerium eine im November geplante Reise mit einer Wirtschaftsdelegation nach Israel abgesagt. Die Auslandsvisite sei angesichts der Sicherheitslage auf einen bislang noch nicht bekannten Termin verschoben, teilte das Ministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Es wird geprüft, ob es digitale Möglichkeiten der Vernetzung gibt, um die enge Verbundenheit zu Israel beizubehalten. Ob Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) möglicherweise wie geplant nach Israel reisen wird, war zunächst unklar.

