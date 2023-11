Gericht bestätigt: Signa-Tochter insolvent

Mehr zum Thema

Tourauftakt der Staatskapelle Berlin in Kanada Mit zwei Konzerten in Toronto hat die Staatskapelle Berlin am Wochenende ihre Tour durch Kanada und die USA begonnen. Dabei gab es nach Angaben der Staatsoper vom Montag bei beiden Konzerten Standing Ovations für den ersten Auftritt in Kanada in der mehr als 450-jährigen Geschichte des Orchesters.