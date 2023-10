Gericht: Bellende Herdenschutzhunde müssen nachts rein

Mehr zum Thema

Wissing setzt Startzeichen für Brückenneubau Rahmede Mit dem Setzen eines Messpunktes hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag den Start für den Neubau der Talbrücke Rahmede an der deutschlandweit wichtigen Autobahn 45 bei Lüdenscheid angestoßen. Damit können die Baufirmen jetzt mit den Arbeiten an dem 170-Millionen-Euro-Projekt an der Autobahn 45 im Sauerland loslegen. Mitte 2026 soll dann auf dem ersten Teil der neuen 450 Meter langen Brücke der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen (Dortmund-Frankfurt) wieder fließen und 2027 der Neubau komplett abgeschlossen sein. Ich weiß, wie sehr die Menschen in der Region diesem Termin herbeigesehnt haben, sagte der Verkehrsminister und sprach von einer schwer erträglichen Situation. Wissing kündigte an, dass die Brücke einen neuen Namen bekommen soll. Die Anwohner in Lüdenscheid können Vorschläge einreichen.

14 Verletzte bei Brand in Geflüchtetenunterkunft Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna sind am Donnerstag 14 Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Feuer am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar und wird noch ermittelt.