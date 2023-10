Gericht: Amtsenthebung von Ex-MDK-Chef war zulässig

Mehr zum Thema

Sängerin Schomaker bringt durch Backen Ordnung in ihr Leben Für die Sängerin, Songwriterin und Synchronsprecherin Antje Schomaker (Auf Augenhöhe) ist Backen psychologisch wichtig. Wenn ich dann in der Küche stehe und etwas backe, habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben unter Kontrolle, sagte die 31-Jährige in der Sendung Music Made in Germany des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. Gerade der Moment, in dem sie das Gebackene aus dem Ofen hole, gebe ihr das Gefühl, dass alles in Ordnung sei. Anders sehe es mit Kochen aus. Also, ich ernähre mich ehrlich gesagt sehr schlecht leider, ich muss das noch üben.