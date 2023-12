Mehr zum Thema

Gerhardt mit deutlichen Worten nach Wolfsburg-Pleite Yannick Gerhardt hat nach der erneuten Auswärts-Niederlage ein Mentalitätsproblem beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgemacht. Auswärts ist es dieses Jahr eine Katastrophe bisher. Es tut mir leid für die mitgereisten Fans, jedes Mal kommen die hierhin und feuern uns an - und wir lassen uns immer den Schneid abkaufen, egal wo wir spielen, kritisierte der Mittelfeldspieler sich und seine Teamkollegen nach dem 1:3 am Samstag beim VfL Bochum beim Pay-TV-Sender Sky: Da müssen wir schleunigst dran arbeiten.

3:1 gegen Wolfsburg: Bochum feiert ersten Saison-Heimsieg Am 13. Spieltag gelingt auch dem VfL Bochum der erste Sieg im heimischen Stadion. Der ist dank einer starken ersten Halbzeit verdient. Wolfsburgs Auswärtsschwäche hält an.